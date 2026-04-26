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Assemini.
27 aprile 2026 alle 00:21

Differenziata record, premio di 122mila euro all’Amministrazione 

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La gestione virtuosa dei rifiuti si traduce in benefici concreti e misurabili per il Comune di Assemini. L’amministrazione ha ufficializzato l’accertamento di una premio record di 122mila euro per il 2025, un riconoscimento che premia la costanza dei cittadini. Nel 2024, la raccolta differenziata ha raggiunto l’80,4%, un dato certificato dalla Regione che conferma un trend d’eccellenza consolidato negli anni.

La somma non sarà un semplice versamento, ma una compensazione contabile: l’importo verrà scomputato dalle fatture dovute al Tecnocasic per lo smaltimento. Questo meccanismo permette di abbattere i costi dell’ecotassa regionale, dimostrando come la sostenibilità produca risparmi diretti per l’ente.

Il sindaco Mario Puddu e l’assessora all’Ambiente Alessia Meloni hanno commentato con orgoglio: «In un periodo in cui il settore dei rifiuti registra aumenti sia per gli smaltimenti sia nei costi di gestione, la premialità e i ricavi dalle vendite delle frazioni valorizzabili consentono di non incidere gravosamente sulla Tari a carico dei cittadini. Come Comune continuiamo a denunciare la carenza di impianti per il trattamento e il recupero della frazione dell’organico. Pesa la frequente sospensione del servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso il Tecnocasic: una situazione di emergenza che ci costringe a rivolgerci a un impianto di soccorso, con un impatto negativo sull’ecotassa e con l’applicazione di un’Iva al 22% anziché al 10%, a svantaggio della pianificazione economica comunale». (sa. sa.)

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