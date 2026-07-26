Di Veroli argento per una stoccata 

Hong Kong. Una stoccata e una manciata di secondi sono quanto è mancato a Davide De Veroli per mettersi al collo la medaglia d'oro nella finale della spada individuale ai Mondiali di scherma, in corso Hong Kong 2026. Il 24enne romano è stato protagonista di una ottima prestazione fino agli ultimi assalti, quando lo svizzero Lucas Malcotti è riuscito a rimontare strappandogli la vittoria col punteggio di 12-11, ma è comunque tornato sul secondo gradino del podio come a Milano 2023, portando la terza medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Fresco di laurea in Economia, Di Veroli è riuscito a confermarsi spadista di fama mondiale affrontando subito da protagonista la serie finale. Poca fortuna per le ragazze della sciabola, col miglior risultato ottenuto da Michela Battiston, undicesima. A sorpresa la tedesca Larissa Eifler ha dato il primo oro in assoluto alla Germania. Oggi attesa per fioretto femminile e sciabola maschile.

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