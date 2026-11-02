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Roma.
03 novembre 2026 alle 00:24

Delitto Pasolini, spunta un testimone: nuova inchiesta  

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Roma. La Procura di Roma ha avviato una nuova indagine sulla morte dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, ucciso all'idroscalo di Ostia nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975. La svolta è legata a un nuovo testimone che, secondo l’avvocato Stefano Maccioni, potrebbe fornire elementi utili a chiarire il contesto dell'aggressione. La nuova pista è contenuta nell'integrazione, depositata a maggio, all'istanza presentata nel novembre 2025 e affidata alla pm Silvia Santucci.

La richiesta di riaprire il caso, già respinta nel 2016 e nel 2023, si fonda su nuovi elementi emersi anche dall'analisi delle immagini del telegiornale Rai dell'epoca e sulla rilettura complessiva degli atti. Secondo i promotori, non è certo che Pino Pelosi, l’allora 17enne condannato in via definitiva a 9 anni e 7 mesi per l'omicidio, morto nove anni fa, fosse solo quella sera. Maccioni, che assiste l'Ordine dei giornalisti del Lazio, il regista David Grieco e lo scrittore Giovanni Giovannetti, invita chiunque sia a conoscenza di circostanze finora taciute a farsi avanti.

Tre anni fa la Procura aveva giudicato gli elementi allora presentati insufficienti per riaprire le indagini, definendoli generici e non direttamente riferibili all'omicidio. Tra questi figuravano la richiesta di identificare tre tracce di Dna individuate dai carabinieri del Ris nel 2010 su alcuni reperti e le dichiarazioni di Maurizio Abbatino, esponente della Banda della Magliana, sul possibile movente legato alla sottrazione delle pizze di “Salò o le 120 giornate di Sodoma”. Gli accertamenti sugli abiti indossati da Pasolini avevano individuato cinque tracce genetiche, rimaste però senza un'identificazione.

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