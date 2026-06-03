Degrado nelle palazzine, intervento da 320 mila euro 

Avanzato stato di degrado. Mediocre stato di conservazione. Il report comunale su alcune parti delle palazzine Erp di via Rockfeller, numeri civici 39 e 41, nate 40 anni fa, raccontano un quadro di decadimento tale da far ritenere urgenti i lavori di manutenzione straordinaria. Anche perché, nella delibera approvata ieri dal settore Politiche della casa, si riferisce, oltre alle criticità riscontrate, anche sul “potenziale pericolo per la pubblica incolumità” e sul “pericolo di distacco di materiale e corrosione dei ferri d’armatura“.

Per questi motivi è arrivato il via libera al Documento di indirizzo alla progettazione, e alla prenotazione di spesa da 320mila euro, per il cantiere che dovrà occuparsi, tra le altre voci, di terrazzini, canali di gronda, ringhiere e portoni di ingresso. Lo scorso mese i tecnici incaricati hanno già eseguito un intervento di messa in sicurezza rimuovendo parti di intonaco e calcestruzzo. «Abbiamo difficoltà- dichiara Giovanni Coroforo, presidente del Comitato Rizzeddu-Monserrato - anche con le infiltrazioni, che sono dappertutto». Negli androni in particolare dove, tra l’altro, l’umidità ha fatto saltare un impianto elettrico. A questo si somma “l’odore di fogna”. Abbanoa fa sapere che il problema viene dagli allacci condominiali e assicura la sua disponibilità per risolvere il problema a breve. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA