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Sassari.
04 giugno 2026 alle 00:41

Degrado nelle palazzine, intervento da 320 mila euro 

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Avanzato stato di degrado. Mediocre stato di conservazione. Il report comunale su alcune parti delle palazzine Erp di via Rockfeller, numeri civici 39 e 41, nate 40 anni fa, raccontano un quadro di decadimento tale da far ritenere urgenti i lavori di manutenzione straordinaria. Anche perché, nella delibera approvata ieri dal settore Politiche della casa, si riferisce, oltre alle criticità riscontrate, anche sul “potenziale pericolo per la pubblica incolumità” e sul “pericolo di distacco di materiale e corrosione dei ferri d’armatura“.

Per questi motivi è arrivato il via libera al Documento di indirizzo alla progettazione, e alla prenotazione di spesa da 320mila euro, per il cantiere che dovrà occuparsi, tra le altre voci, di terrazzini, canali di gronda, ringhiere e portoni di ingresso. Lo scorso mese i tecnici incaricati hanno già eseguito un intervento di messa in sicurezza rimuovendo parti di intonaco e calcestruzzo. «Abbiamo difficoltà- dichiara Giovanni Coroforo, presidente del Comitato Rizzeddu-Monserrato - anche con le infiltrazioni, che sono dappertutto». Negli androni in particolare dove, tra l’altro, l’umidità ha fatto saltare un impianto elettrico. A questo si somma “l’odore di fogna”. Abbanoa fa sapere che il problema viene dagli allacci condominiali e assicura la sua disponibilità per risolvere il problema a breve. (e.fl.)

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