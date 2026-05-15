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Eccellenza
16 maggio 2026 alle 00:23

Daniele Porcu e il Terralba, fine della storia 

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A poco meno di tre settimane dalla conquista del torneo di Eccellenza, si dividono le strade tra il Terralba F. Bellu e il tecnico Daniele Porcu. La comunicazione ufficiale della società presieduta da Gabriele Frongia è arrivata ieri.

Porcu era arrivato alla guida della compagine terralbese nel gennaio del 2025, in sostituzione di Maurizio Firinu. Da allora un crescendo: nel corso della prima stagione aveva guidato la squadra a ridosso delle zona playoff; dopo la conferma, nell’annata sportiva appena conclusa, ha guidato la squadra alla vittoria del girone A di Promozione, al termine di un torneo sempre ai vertici. «Come presidente e società non possiamo che ringraziarlo – commenta Frongia – è stato bravissimo nella gestione del gruppo e ha lavorato benissimo sul campo. Per la prossima stagione avevamo diverse vedute e speriamo possa essere solamente un arrivederci».

In vista della prossima stagione il Terralba prosegue nella programmazione e la società è già alla ricerca del profilo adatto per guidare la squadra. «Ci lavoriamo e vedremo di portare un tecnico di valore – prosegue Frongia – Crediamo che l’organico ci sia già per fare bene e salvarci, con l'aggiunta di qualche innesto».

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