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Triathlon.
17 giugno 2026 alle 00:30

Dall’Ironman di Tours-Loira un’altra qualifica mondiale 

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Diventano tre i sardi al prossimo Ironman Triathlon World Championship di ottobre alle Hawaii. L’Ironman Tours Métropole-Loire Valley disputato domenica scorsa ha promosso alla finale di Kona, dopo Giuseppe Solla, un altro cinquantasettenne, Alberto Romagnani. Si aggiungono all’Élite di Villacidro Elisabetta Curridori, per un terzetto targato Sardegna.

Romagnani, sesto degli M55-59 in 10.14’47”, non è stato il più veloce in assoluto della nutrita pattuglia sarda, primato che spetta a Pierluigi “Pigi” Mulas (23° tra gli M50-54 in 10.10’27”). Per il Triathlon Cagliari erano presenti anche Roberto Zorcolo (il presidente), Giorgia Mura, Andrea Loizedda, Andrea Marconi, Nicola Fiori, Paolo Murru e Francesco Angius. Gli altri finisher sardi sono stati Alessandro Zedda (No Limit Sport), Roberto Olla e Andrea Meloni (Cus Cagliari), Andrea Manconi, Idalo Serra e Stefania Pusceddu (DDS). ( c.a.m. )

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