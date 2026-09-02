Dal pop al rock, la musica anima il centro storico 

La musica dal vivo di nuovo nel cuore della città con un progetto che punta a rianimare il centro storico, conciliando l’intrattenimento con il diritto al riposo dei residenti. Da domani e fino a metà ottobre piazza Yenne e le scalette di Santa Chiara diventeranno ogni venerdì palcoscenici a cielo aperto, con musica dal vivo dalle 19 alle 22. L’evento viene organizzato dal consorzio Centro commerciale naturale “Corso Vittorio Emanuele” nato nel 2018 dall’unione di oltre cinquanta attività della via.

Ogni settimana sarà caratterizzata da un genere differente: dalla musica italiana al pop, passando successivamente per il jazz e altri linguaggi sonori. Una formula pensata per dare a ogni appuntamento un carattere originale e intercettare un pubblico sempre più ampio.

Per l’avvio è in programma una serata interamente dedicata alla musica italiana. Alle scalette di Santa Chiara apre le danze Naked Music, mentre in piazza Yenne sale sul palco Radio Fonica, con un repertorio che ha il segno dell’italian pop rock.

Per il presidente del Centro commerciale naturale Corso Vittorio Emanuele, Antonio Ghiani, «il ritorno degli appuntamenti musicali rappresenta un segnale importante per tutto il centro storico. Sono molto contento che finalmente si compia questo grande passo e che si possa ricominciare a fare musica nel cuore della città. Si tratta di un’iniziativa alla quale tenevamo particolarmente e che abbiamo voluto costruire coinvolgendo gli operatori, che l’hanno richiesta con grande convinzione». Ghiani aggiunge che «è molto importante riportare musica e vitalità nelle nostre strade, ma vogliamo farlo nel modo giusto: con organizzazione, responsabilità e soprattutto nel pieno rispetto dei residenti. Crediamo che le esigenze di chi lavora, di chi frequenta il centro e di chi ci abita possano convivere. L’intenzione dell’associazione è quella di superare la contrapposizione tra una città viva e il diritto alla tranquillità di chi risiede nel centro storico, puntando su orari definiti, programmazione e rispetto delle norme».

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