Dal doping a Ranieri, i libri parlano di sport 

Torna a sa Manifattura, in viale Regina Margherita, “Ideario Sport, il festival del libro sportivo”, organizzato dall’ASI Sardegna col patrocinio del Ministero della Cultura, del Coni sardo e dell’Ussi Sardegna e in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore di via Paoli.

Prima appuntamento il 22 maggio alle 18.30 con il libro “Allenare diversamente per uno sport sano e performante”, scritto da Alessandro Donati e Francesco Marcello che propongono una visione critica da cui nasce la proposta di una metodologia dell’allenamento che non rinuncia all’eccellenza, ma ridefinisce il suo significato, tenendo insieme prestazione, salute e responsabilità etica. Questo perché negli ultimi decenni il mondo dello sport si è affidato a modelli di preparazione basati su carichi di lavoro estremi. Approcci che spesso hanno trovato nel doping una scorciatoia per reggere ritmi insostenibili, generando distorsioni strutturali nel sistema agonistico, imponendo una logica che privilegia il risultato immediato, con gravi ripercussioni sul piano della salute e dell’equilibrio psicofisico degli atleti.

Martedì 2 giugno, sempre alle 18.30, appuntamento con “Claudio Ranieri in rossoblu: le cinque stagioni di Re Mida”, volume che ripercorre i momenti più esaltanti del rapporto tra il Cagliari e il tecnico romano raccontati da Bruno Corda e Luca Granella. Una favola sportiva che tra il 1988 e il 1991 portò alle due promozioni consecutive dalla serie C1 alla serie A e alla vittoria della Coppa Italia di serie C nel 1989, fino al ritorno nel 2022 con la promozione dalla serie B alla serie A e all’addio nel 2024.

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