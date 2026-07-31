Dal bilancio fondi per sport e sociale 

Il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio volta a sbloccare risorse destinate a servizi essenziali per la comunità. Tra le voci più rilevanti spiccano 43mila euro recuperati dall’Imu, a cui si sommano 50mila euro dal Canone unico patrimoniale e i proventi della raccolta differenziata. Grazie all’impegno virtuoso dei cittadini le tariffe della Tari sono rimaste sostanzialmente invariate nonostante il periodo di inflazione.

Le somme recuperate saranno impiegate per progetti di inserimento lavorativo dedicati a persone svantaggiate, contributi straordinari alle famiglie in difficoltà, iniziative culturali, eventi sportivi e sostegno alle associazioni locali. Il piano si avvale inoltre dei fondi regionali, puntando a rafforzare i servizi strategici e promuovere lo sviluppo del territorio.

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