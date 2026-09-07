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La seduta.
08 settembre 2026 alle 00:38

Dai regolamenti al decoro urbano: si torna in Aula 

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Nuova seduta del Consiglio comunale, oggi dalle 18. Tanti i punti all’ordine del giorno. Mezz’ora prima, invece, l’esame delle interrogazioni.

L’appuntamento odierno a Palazzo Bacaredda si apre con la proposta di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria: l’Aula è chiamata a votare le nuove tariffe, adeguate agli indici Istat. Al voto anche la modifica di due regolamenti consiliari: uno sul funzionamento del Consiglio comunale, l’altro sulle autorizzazioni per svolgere le attività circensi e gli spettacoli cosiddetti viaggianti. L’assemblea deve anche decidere «la nuova composizione della commissione Bilancio e Tributi» per allargare la partecipazione «a tutte le coalizioni presenti nell’Assemblea civica».

Confronto aperto anche sulle mozioni, presentate in gran parte degli esponenti della minoranza: dalla richiesta di annullamento del Puc in autotutela al decoro urbano, dall’ombreggiamento nel centro storico alla promozione del commercio artistico.

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