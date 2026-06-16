Da UniAmo soccorso a Masu 

Mancano quattro giorni al fine settimana del ballottaggio e a Tempio, ora, si fa sul serio. Sono iniziate le grandi manovre (anche sotterranee) degli esponenti delle civiche escluse dal secondo turno. Al centro delle trattative con i candidati in lizza, Gianni Addis e Gianna Masu, sembra esserci la lista UniAmo Tempio, del tre volte assessore regionale Andrea Biancareddu. Il gruppo si è riunito lunedì sera e alla fine di una discussione abbastanza movimentata è arrivata una nota ufficiale che equivale a un liberi tutti: «UniAmo Tempio, dopo essersi proposto quale alternativa all’amministrazione uscente, e avendo sempre creduto in un rinnovamento, lascia a ciascuna cittadina e a ciascun cittadino la piena libertà di esprimere la propria preferenza in occasione del ballottaggio. UniAmo Tempio non si scioglie né si disimpegna. Saremo sempre disponibili al dialogo e al confronto leale, senza mai rinunciare alla nostra identità». Se UniAmo Tempio, ufficialmente, non sceglie tra Addis e Masu, lo fanno i suoi candidati.

«Siamo con Masu»

Sono già schierati con Gianna Masu (Tempio Fronte Comune) almeno sei esponenti di UniAmo Tempio. Il primo a rompere gli indugi è stato il medico (responsabile del Pronto soccorso del Paolo Dettori di Tempio) Nicola Tondini. Lo specialista (uno dei candidati di punta del gruppo di Biancareddu) ha dichiarato apertamente il suo sostegno a Gianna Masu. Stesso discorso per l’avvocato Nino Vargiu, che ha rilasciato una breve dichiarazione: «Premetto che io parlo a titolo personale, la mia è una scelta che non coinvolge la civica che mi ha candidato. Il dato politico è semplice, alla base dell’idea che ha portato alla nascita di UniAmo Tempio c’è la necessità di un cambiamento della giunta e di rinnovamento del Consiglio comunale. La maggior parte dei tempiesi ha detto no all’attuale maggioranza e la scelta di sostenere Gianna Masu è coerente con questo dato politico di partenza». Almeno altri quattro esponenti di UniAmo Tempio condividono questa linea.

Trattativa segreta

UniAmo Tempio, però, sembra essere spaccata. Infatti una delegazione di persone vicine a Biancareddu avrebbe incontrato in gran segreto Gianni Addis per chiudere un accordo. Si parla di cinque esponenti della civica rimasti fuori dal Consiglio comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA