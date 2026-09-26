Da Risiko a Culpa, folla alla fiera dei giochi intelligenti 

I più presenti sono stati sicuramente i giovanissimi, ma Ludica, la nuova fiera che unisce giochi da tavolo, giochi di ruolo e wargame, ha attirato ieri, in una via Porcu chiusa al traffico per tutto il giorno, anche tantissimi curiosi.

Negli stand ci si è potuti sbizzarrire sbirciando tra i giochi cult e quelli nuovi di zecca come il Culpa – un gioco dalle atmosfere gotiche ambientato nel ‘400 dove i giocatori devono sopravvivere sette giorni all’interno di una chiesa – creato da Lio&Alyssa per lo stand di Sardinia Game scene, associazione che mette insieme, come spiega il vice presidente Franco Sardo, «autori e sviluppatori di giochi di ogni genere e giochi di ruolo». In uno degli stand non poteva mancare il seguitissimo gioco del Risiko con il club di Cagliari che festeggia 15 anni di attività e oltre cinquanta iscritti. «Durante la giornata» ha spiegato la presidente Monica Corda, «abbiamo spiegato anche le regole del torneo challenge che si differenzia da quello tradizionale perché ha il limite di durata di un’ora e mezzo». Ludica è organizzata dal centro commerciale naturale di via Porcu Factory, Risiko club Cagliari, Tana dei Goblin Cagliari, Sardinia Game Scene, Officina del Mek e Mensa.

RIPRODUZIONE RISERVATA