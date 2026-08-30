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MOUNTAIN BIKE
31 agosto 2026 alle 01:39

cross-country, Pidcock fa il bis  

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Due ori olimpici e adesso anche la seconda maglia iridata dopo quella del 2023: Thomas Pidcock è il nuovo campione del mondo nel cross-country, specialità che ieri ha chiuso i mondiali di mountain bike in Val di Sole. L’inglese, partito dalla quinta fila, è stato protagonista di una grande rimonta prima di riagganciare il gruppo di testa e di lanciare l'attacco decisivo, staccando lo scozzese Charlie Aldridge, secondo all'arrivo. Dietro ai due britannici, bronzo per il canadese Cole Punchard. Tredicesimo il primo degli azzurri, Simone Avondetto e solo 30°, invece, l'atteso olandese Mathieu Van der Poel. Tra le donne due medaglie per l'Italia (con il totale che sale a quattro): l’oro dell’Under 23 Valentina Corvi e l’argento dell’Élite Martina Berta, preceduta soltanto dalla svizzera Sina Frei.

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