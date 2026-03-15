Crolla un pino, attimi di paura in via Magenta 

Paura in via Magenta a Pirri dove nella notte tra sabato e ieri, quasi sicuramente in seguito al violento acquazzone che si è abbattuto sulla città, è crollato un gigantesco pino. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno nei paraggi e non ci sono stati danni alle persone o alle cose.

L’albero si è schiantato al suolo adagiandosi in parte sul muro di cinta del cimitero. Si tratta del terzo grosso pino che viene giù nella zona nell’ultimo mese ma ci sarebbero almeno altri due alberi pericolanti che sono stati segnalati dai residenti, preoccupati per l’incolumità pubblica.

Il crollo di sabato notte è avvenuto sul lato opposto rispetto alla zona dove dovrebbero essere abbattuti alcuni pini per consentire i lavori di ampliamento del camposanto pirrese. Un intervento che nelle ultime settimane ha scatenato proteste e raccolte di firme contro il taglio degli alberi.

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