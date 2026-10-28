Crociere, la città fa il pieno con 11mila passeggeri 

Quattro navi da crociera contemporaneamente in porto, oltre 11mila passeggeri e una città che, anche alla fine di ottobre, si conferma una delle mete più ambite del Mediterraneo. Cagliari mette a segno un’altra giornata da incorniciare per il turismo crocieristico, con le banchine occupate da MSC Splendida, Costa Smeralda, Viking Saturn e dal veliero Star Flyer. Navi diverse per dimensioni e tipologia di clientela, accomunate dalla scelta del capoluogo come tappa.

Un movimento imponente, capace di coinvolgere non soltanto il porto, ma l’intera economia cittadina. «L’arrivo di oltre 11mila crocieristi è un evento particolarmente significativo», sottolinea Raffaella Del Prete, general manager di Cagliari Cruise Port. «Ogni scalo attiva una filiera articolata di imprese, professionalità e servizi». Un indotto che, secondo Del Prete, non si esaurisce con la partenza delle navi: molti passeggeri tornano successivamente nelle città visitate, trasformandosi in turisti autonomi.

Soddisfatto anche Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. «Quattro navi nella stessa giornata, a fine ottobre, dimostrano che Cagliari è ormai una destinazione appetibile in tutti i mesi dell’anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA