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Al Santa Sofia.
31 agosto 2026 alle 01:40

Costa Verde a picco con l’Arborea 

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Arbus G. C. Verde 0

Arborea 2

Arbus Guspini Costa Verde (4-4-2) : Contu, Pinna, Spina, Pancotto (1’ st Aramu), Capelli (1’st Medda), Piga, Pilosu, Mattea (18’ st Onnis), S. Atzori (1’st Concas), L. Atzori, Ruggeri (1’ st Agus). In panchina Frau, Tuveri, Canargiu, Serra. Allenatore Agus.

Arborea (4-3-3) : Manzato, Melis, Cammarota, Zonca, Perilli (23’ st Montesuelli), N. Capraro (21’ st L. Capraro), Pibiri (38’ st Diana), Angioni, Ciarniello, M. Atzeni (11’ st Cicu), Cieri. In panchina Orro, Frau, Demuru, Cillano, P. Atzeni. Allenatore Firinu.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : st 3’ Pibiri, 10’ Ciarniello.

Note : ammoniti Capelli e Zonca.

Arbus. Arborea corsara al Santa Sofia: batte il Costa Verde e mette una serie ipoteca per il passaggio del turno. I padroni di casa, ancora lontani dalla forma campionato, nulla hanno potuto contro gli ospiti che dopo un primo tempo giocato con grande equilibrio ma poche emozioni raccolgono nella ripresa, con un micidiale 1-2, i frutti di una migliore condizione fisica. In grande spolvero Pibiri, che sblocca al 3’, poi Ciarniello al 10’ chiude la pratica.

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