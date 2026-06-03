Cos, l’ottavo miracolo è compiuto 

La Costa Orientale Sarda ha chiuso la stagione conquistando la salvezza e assicurandosi per l’ottavo anno consecutivo la permanenza in D. Un traguardo che, a queste latitudini e con le risorse a disposizione, ha tutti i crismi di un autentico miracolo sportivo.

La stagione

Non era scontato neppure l’inizio della stagione. La Cos arrivava da una dolorosa retrocessione, maturata nello spareggio playout contro l’Atletico Lodigiani, e solo all’ultimo momento era arrivato l’annuncio ufficiale del ripescaggio durante la riunione dei presidenti dei comitati regionali a Roma. Pochi giorni per metabolizzare la notizia, rimboccarsi le maniche e costruire da zero una squadra competitiva.

L’analisi

Francesco Loi, tecnico della Costa Orientale Sarda e uno degli artefici di questa storia, traccia un bilancio lucido e carico di orgoglio: «Abbiamo disputato un campionato di buon livello, senza dimenticare che ci presentavamo dopo una retrocessione e che avevamo saputo del ripescaggio poco prima del via. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato tanto e creato un gruppo solido, con basi importanti per il futuro. I giovani hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra». Sul torneo, Loi non ha dubbi: «In Serie D non puoi mai crearti aspettative. È un campionato difficilissimo e ricco di insidie. Già mantenere la categoria è un’impresa per una realtà come la nostra. E noi ci siamo da otto anni. Un vero miracolo sportivo». La testa dell’allenatore è già rivolta alla prossima stagione. «L’obiettivo è ringiovanire ulteriormente l’organico. Puntiamo molto sui giovani: è la nostra filosofia». Rimarranno i giocatori con contratto biennale Murgia, Demontis, Feola, Cogotti, Cabiddu, Xaxa, Loddo e i ragazzi della classe 2008, attorno ai quali costruire un gruppo più giovane e competitivo.

Giovanili

Grande soddisfazione anche per il settore giovanile: «Abbiamo conquistato l’élite con i Giovanissimi. Ottimo il lavoro svolto con gli Allievi agonistici. Copriamo tutte le categorie: sono le fondamenta che ci permettono di andare avanti». Durante la preparazione estiva, Loi porterà diversi ragazzi del vivaio ad allenarsi con la prima squadra, offrendo ai più talentuosi una vetrina di rilievo nazionale.

Lo staff

Lo staff tecnico sarà confermato in blocco, con l’aggiunta di alcune figure attualmente mancanti. La continuità è un valore che la Cos difende con convinzione. Otto anni consecutivi in Serie D non sono frutto della fortuna, ma il risultato di scelte coerenti, del lavoro di una comunità che crede nel proprio club e di un allenatore che ha saputo costruire identità e orgoglio stagione dopo stagione. Il miracolo sportivo continua.



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