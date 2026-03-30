Corso Iglesias, lavori nei marciapiedi 

Dopo dieci anni di proteste e di segnalazioni sono iniziati a Carbonia i lavori di sistemazione di alcuni tratti dei marciapiedi di corso Iglesias. In alcuni punti, le mattonelle autobloccanti erano saltate via completamente, sollevate dalle radici degli alberi e dal peso delle vetture. Impossibile sia camminarci, se non rischiando di rompersi le caviglie o di cadere. Ma difficile (se non rischiando di rompere le vetture) anche passarci sopra con le auto per accedere ai parcheggi interni dei palazzi popolari.

«Fra le varie attività del settore Lavori pubblici – commenta l’assessore Manalo Mureddu - abbiamo iniziato a sistemare anche alcuni tratti più sconnessi di corso Iglesias: i problemi sono sempre tanti e non sempre facilmente risolvibili». L’intervento non è esteso a tutto il lungo viale alberato perché diversi tratti di marciapiede sono ancora in condizioni sufficientemente buone. (a. s.)

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