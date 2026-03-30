VaiOnline
Carbonia.
31 marzo 2026 alle 00:20

Corso Iglesias, lavori nei marciapiedi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo dieci anni di proteste e di segnalazioni sono iniziati a Carbonia i lavori di sistemazione di alcuni tratti dei marciapiedi di corso Iglesias. In alcuni punti, le mattonelle autobloccanti erano saltate via completamente, sollevate dalle radici degli alberi e dal peso delle vetture. Impossibile sia camminarci, se non rischiando di rompersi le caviglie o di cadere. Ma difficile (se non rischiando di rompere le vetture) anche passarci sopra con le auto per accedere ai parcheggi interni dei palazzi popolari.

«Fra le varie attività del settore Lavori pubblici – commenta l’assessore Manalo Mureddu - abbiamo iniziato a sistemare anche alcuni tratti più sconnessi di corso Iglesias: i problemi sono sempre tanti e non sempre facilmente risolvibili». L’intervento non è esteso a tutto il lungo viale alberato perché diversi tratti di marciapiede sono ancora in condizioni sufficientemente buone. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I progetti off shore minacciano la costa del principale centro turistico del Sarrabus

Eolico, non ci sono regole: «Il Governo batta un colpo»

Luca Dessì, primo cittadino di Villasimius, attacca: «Siamo soli contro tutti ma faremo la nostra parte» 
Lo. Pi.
Governo

Meloni al lavoro, l’ipotesi del rimpasto

Sul tavolo legge elettorale, analisi della sconfitta referendaria e caro-energia 
Il caso

Progetta una strage a scuola a Pescara: 17enne arrestato

Inchiesta in quattro regioni, coinvolti altri sette minorenni 
La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas»

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 
Francesco Pinna