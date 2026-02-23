«Correttivi per non far morire la tradizione» 

Cala il sipario sul carnevale intercomunale organizzato dai Comuni e dalle associazioni di Domus De Maria , Pula , Villa San Pietro , Sarroch e Capoterra , quest'anno in tono minore rispetto alle precedenti edizioni. Nella tappa finale di Domus de Maria è stato decretato vincitore il carro di casa, “I messicani”: l'ultimo atto del carnevale dei paesi della costa ha visto la partecipazione soprattutto di tanti bambini.

Davide Monni, assessore alla Cultura di Domus de Maria, si gode il successo dell'ultima tappa: «Non ci aspettavamo un risultato del genere perché - nonostante il vento gelido - la sfilata è stata davvero partecipata. Molto apprezzato è stato l'angolo delle zeppole, realizzato dalle donne del paese che fanno parte del Centro italiano femminile. La vice sindaca, Maria Carla Leori, ha ringraziato con parole di affetto tutti al momento della premiazione sottolineando gli aspetti di comunità, impegno sia di chi ha realizzato il carro che delle numerose maschere che hanno partecipato solo alla sfilata in paese».

Archiviata l'edizione del 2026 del carnevale intercomunale, le amministrazioni locali si interrogano su cosa non ha funzionato quest'anno e come garantire un futuro migliore a questo appuntamento. «Partiamo dal presupposto che non facile riempire le piazze come avveniva un tempo - ammette Laura Melis, assessora di Villa San Pietro -, ma siamo pronti a impegnarci di più per non far morire questa tradizione, ecco perché nei prossimi giorni ci incontreremo per studiare dei correttivi. Vogliamo che nella costa il carnevale torni ad essere un appuntamento atteso, supporteremo nell'organizzazione chi ha il desiderio di dare vita a carri e gruppi a piedi, in modo che sia una festa sempre più partecipata». (i. m.)

