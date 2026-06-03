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Sinnai.
04 giugno 2026 alle 00:44

Corpus Domini, sulle strade la magia delle cappelle 

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Sinnai si prepara a celebrare il “Corpus Domini” con la solennità di sempre, tra messe e la processione fra le strade del paese. In programma anche una mostra di fotografie scattate negli ultimi decenni fra le cappelle realizzate in strada in concomitanza con la processione del Santissimo Sacramento. Le foto d’epoca saranno esposte dal Comitato del “Corpus Domini”, da oggi a sabato nell’ex Municipio, con visite dalle 17 alle 20.

«La mostra - ha scritto lo stesso Comitato – celebra una tradizione che affonda le radici nel tempo con le foto che ricordano piccoli altari che hanno puntualmente trasformato le strade attraversate dalle processioni, in luoghi di fede, luce e bellezza. Ma che raccontano anche la devozione, la creatività e l’identità della nostra comunità».

La festa del Corpus Domini entra nel vivo domenica, con messe alle 8 e alle 10. Alle 19, la messa solenne animata dal coro adulti di “Santa Barbara” e concelebrata dal parroco, padre Gabriele Biccai. Seguirà la processione con la banda musicale “Giuseppe Verdi” per le vie Roma, Mara, Trieste, Flumendosa, Matteotti, Bacchixedda, Oriente, Forreddu, Gorizia, Martinez, Roma e arrivo in piazza Chiesa. Lungo il tragitto saranno allestite le tradizionali cappelle. Per il 12 giugno, in occasione del centenario di fondazione dell’apostolato della preghiera della parrocchia di Santa Barbara, si svolgerà la festa del “Sacro cuore di Gesù”.

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