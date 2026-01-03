Corpo forestale, via al concorso 

La Regione ha pubblicato il bando di concorso per la selezione di ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che prevede il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 22 unità (domande entro il 16 febbraio) con l’obiettivo di dotare il Corpo «non solo di nuove unità operative, ma anche di figure direttive qualificate, chiamate a svolgere funzioni di coordinamento, pianificazione e responsabilità operativa nella tutela del territorio e dell’ambiente».

«Con questo concorso», spiega l’assessora agli Affari Generali, Personale e Riforma Mariaelena Motzo, «continuiamo un percorso coerente di rafforzamento del Corpo Forestale. Investire sugli ufficiali significa investire sulle competenze, sulla capacità di organizzare il lavoro, di assumere responsabilità e di garantire una risposta efficace alle sfide ambientali che la Sardegna si trova ad affrontare ogni giorno. Non parliamo solo di nuove assunzioni, ma di una visione complessiva che punta a costruire un Corpo solido, strutturato e capace di operare in modo sempre più integrato sul territorio. La tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità passano anche da qui».

