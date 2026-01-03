VaiOnline
Regione.
03 gennaio 2026 alle 01:03

Corpo forestale, via al concorso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Regione ha pubblicato il bando di concorso per la selezione di ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che prevede il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 22 unità (domande entro il 16 febbraio) con l’obiettivo di dotare il Corpo «non solo di nuove unità operative, ma anche di figure direttive qualificate, chiamate a svolgere funzioni di coordinamento, pianificazione e responsabilità operativa nella tutela del territorio e dell’ambiente».

«Con questo concorso», spiega l’assessora agli Affari Generali, Personale e Riforma Mariaelena Motzo, «continuiamo un percorso coerente di rafforzamento del Corpo Forestale. Investire sugli ufficiali significa investire sulle competenze, sulla capacità di organizzare il lavoro, di assumere responsabilità e di garantire una risposta efficace alle sfide ambientali che la Sardegna si trova ad affrontare ogni giorno. Non parliamo solo di nuove assunzioni, ma di una visione complessiva che punta a costruire un Corpo solido, strutturato e capace di operare in modo sempre più integrato sul territorio. La tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità passano anche da qui».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 