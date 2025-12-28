Cori riuniti nella sala del Consiglio 

Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare il momento di condivisione musicale a Sant’Antioco dove, tutti i cori della cittadina lagunare, si sono riuniti ieri mattina nella sala del Consiglio comunale per l’esecuzione del concerto di Natale. Inizialmente doveva svolgersi in esterna, davanti al presepe artistico del compianto maestro scultore Gianni Salidu. Oltre alla musica, l’appuntamento è riuscito a mettere insieme tutte le formazioni canore presenti in tutte le chiese della città.

In scaletta, l’esibizione dei cori di Nostra Signora di Bonaria, Santa Maria Goretti, San Pietro Apostolo e il corso della Scuola civica di musica e della terza età, hanno trovato il particolare accoglimento dei cittadini accorsi numerosi per l’occasione. Accompagnatori musicali particolarmente apprezzati, il chitarrista Manuel Serrenti e il pianista Corrado Aragoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA