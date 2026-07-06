Cooperativa produttori fra le eccellenze “made in Italy” 

La Produttori Arborea è stata tra i protagonisti della prima edizione del premio “Le eccellenze del made in Italy”, ideato da Mino Dinoi, presidente della Confederazione Aepi, che si è svolto in Campidoglio, a Roma. Produttori Arborea ha ricevuto il premio nella categoria “Eccellenze Qualità e Tradizione”, riconoscimento che valorizza l’impegno della Coop nella produzione e valorizzazione delle eccellenze attraverso i brand Primoverde, Rossopregio e Meridoro. A ritirare il premio è stato Federico Torresan, componente del Cda. «Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per la nostra Cooperativa e i soci produttori che ogni giorno lavorano con passione e professionalità». ( s. p. )

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