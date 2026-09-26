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27 settembre 2026 alle 00:35

Controlli in piazza del Carmine, quattro nuovi allontanamenti Mercoledì scade la zona rossa  

Si attende la decisione della Prefettura per un’eventuale proroga della misura 

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Quattro nuovi allontanamenti dalla “zona rossa” tra piazza del Carmine e piazza Matteotti. A pochi giorni dalla scadenza della proroga per l’area a sorveglianza rafforzata di mercoledì 30 settembre, proseguono i controlli. Gli ultimi ordini di allontanamento sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno segnalato alla Prefettura anche una 20enne trovata in possesso di hascisc. Nei giorni precedenti, invece, la polizia aveva sorpreso diversi giovani a spacciare sia sostanze stupefacenti sia farmaci acquistabili solo in farmacia su prescrizione medica.

I confini

Ora si attende la decisione da parte della Prefettura se prorogare o meno l’ordinanza che sottopone a sorveglianza rafforzata piazza del Carmine, via Malta, via Sassari, via Maddalena, viale Trieste fino a via Tavolara, via Crispi, viale La Plaia e piazza Matteotti. Anche perché mancano appena tre giorni alla scadenza del 30 settembre. Mercoledì scorso, negli uffici di piazza Palazzo, c’è stata una riunione interlocutoria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per analizzare i dati e valutare i pro e i contro della zona rossa. Ce ne sarà un’altra prima della scadenza per decidere se e per quanto tempo ancora il provvedimento resterà in vigore.

Monitoraggio

Oltre alla “zona rossa”, i carabinieri nella notte tra venerdì e sabato sono stati impegnati in un’attività di monitoraggio su tutto il territorio. I controlli, coordinati dal comandante del reparto operativo Francesco Donvito, sono stati portati avanti dal Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, insieme ai militari delle stazioni di Stampace, Villanova, San Bartolomeo e Capoterra. Nel dettaglio, un 29enne è stato segnalato per aver aggredito i carabinieri dopo essere risultato positivo al controllo con l’etilometro. Un altro 25enne è stato trovato alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti. Due automobilisti, invece, si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti: un 34enne, fermato in viale Elmas al volante di una vettura risultata oggetto di appropriazione indebita, e un 56enne. Inoltre, i militari hanno segnalato l’assenza dalla propria abitazione di un 54enne sottoposto a detenzione domiciliare, mentre un 27enne è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria rubata.

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