VaiOnline
Trasporti
23 luglio 2026 alle 00:47

«Continuità merci, nessuna revoca» 

Il governo dice no alla Regione: i bandi pubblicati migliorano il sistema attuale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il governo chiude in modo netto alla richiesta della Regione di revocare i nuovi bandi di continuità territoriale marittima. Il no su tutta la linea è nero su bianco nella risposta del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all’interrogazione parlamentare della deputata dei Progressisti Francesca Ghirra. Che infatti fa notare: Roma «rivendica la discontinuità marittima da e per la Sardegna».

«Bandi coerenti»

La risposta del Mit è argomentata dal sottosegretario Tullio Ferrante. «I bandi attualmente pubblicati sono pienamente coerenti con il percorso istruttorio svolto dal Ministero e con gli esiti della verifica di mercato», chiarisce subito. Per quanto riguarda l'eventuale introduzione di correttivi alla procedura in corso, «si ricorda che il confronto con gli enti territoriali, gli utenti e gli operatori economici costituisce parte integrante del procedimento previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti». In questo ambito, «la consultazione pubblica ha rappresentato un passaggio fondamentale della verifica di mercato e il dialogo con la Regione Sardegna è proseguito fino alla pubblicazione dei bandi, senza che l'Amministrazione formulasse ulteriori richieste o osservazioni».

Il governo parla con la deputata, ma di fatto si rivolge anche alla Regione che a inizio luglio aveva formalizzato la richiesta di revoca dei bandi per – aveva annunciato l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, «avviare una nuova istruttoria». Nell’interrogazione, Ghirra avanza l’ipotesi di prevedere misure per garantire priorità o quote riservate al trasporto di merci strategiche, prodotti agroalimentari e animali vivi. Ferrante ricorda che «nel corso della consultazione pubblica non sono pervenute richieste in tal senso. Tuttavia, i nuovi bandi prevedono un incremento della capacità minima di trasporto merci, proprio al fine di assicurare una maggiore disponibilità di spazi di carico, con benefici anche per il trasporto delle merci strategiche a servizio dell'economia regionale». E sempre su animali vivi e carcasse, il sottosegretario ricorda che «tali servizi sono già assicurati da operatori che effettuano collegamenti merci in regime di libero mercato». Sull'impatto del nuovo sistema sui costi logistici e sulla competitività delle imprese sarde: «Si evidenzia che i nuovi bandi sono orientati al rafforzamento dell'offerta di trasporto, attraverso l'incremento della capacità minima destinata alle merci e una maggiore disponibilità di spazi di carico».

Sì al tavolo tecnico
Infine, il “contentino” sull’attuazione del principio di insularità. Il Ministero è «pienamente consapevole del valore strategico della continuità territoriale quale strumento di coesione nazionale», e conferma «la propria piena disponibilità a proseguire il confronto istituzionale anche attraverso l'istituzione di uno specifico tavolo tecnico per garantire un sistema di collegamenti marittimi sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini e del tessuto produttivo dell'isola». Posto che, ribadisce il concetto il sottosegretario, «in questa prospettiva, i nuovi bandi rappresentano un significativo miglioramento rispetto al sistema vigente, poiché recepiscono le esigenze emerse nel corso della consultazione pubblica». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

Il giovane elettrotecnico e la studentessa modello

La ragazza trasportata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu Si conoscevano da tempo. Famiglie distrutte dal dolore 
Roberto Secci
La tragedia

Muore nello schianto dopo un litigio, illeso il suo bambino

La corsa folle di un ucraino che viveva a Olbia finisce contro una barriera sulla 131 Dcn a Budoni 
Andrea Busia
L’emergenza

Sos incendi, le fiamme bloccano la 554

Maxi rogo a Monserrato, minacciate alcune abitazioni. Paura anche ad Arzachena 
(r.s., lo.r.o)
Lo scontro

Delmastro, negato l’uso delle chat: caos in Parlamento

Dopo il voto della maggioranza il M5S occupa i banchi del governo 