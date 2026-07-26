Conte: meglio le primarie che inchinarci al Pd 

Non esiste l’ipotesi di un garante - Bersani o chi per lui - che accompagni il Campo largo fino alla scelta del candidato premier. L’idea di un nome di garanzia - rilanciata da Alessandro Onorato, leader di Progetto Civico - è semplicemente fuori dalla realtà per l’inner circle della segretaria dem Elly Schlein. Ma anche per il leader M5S Giuseppe Conte.

Schlein ha detto più volte che esistono due modi per scegliere chi andrà a Palazzo Chigi: le primarie o chi guida il partito che prende più voti (sulla carta il Pd). E Conte sabato notte a Vieste ne ha escluso uno con ruvidezza: «Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, sennò sarebbe una follia, e che vinca il migliore. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale dove per la prima volta il M5S andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione, altrimenti dovremmo ammettere che dovremmo inginocchiarci e inchinarci al Partito democratico, che in questo momento è il partito egemone, deprimendo l’elettorato del Movimento e non solo». Dunque primarie siano. Sul punto converge Goffredo Bettini, direttore di Rinascita e ascoltato dirigente del Pd. «È difficile prima del voto, senza le primarie, che un segretario di un partito possa dare fiducia al segretario di un altro. Non per egoismo, ma perché ciascuno dei due non si porterebbe appresso il proprio elettorato». E poi: «L’elettorato di sinistra è più esigente di quello di destra, non è facile portare tutti al voto una volta che si è scelto. Se si fanno le primarie, invece, nessuno “si ingrugna”, come si dice a Roma».

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