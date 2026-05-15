Consorzio industriale, Mascia nel Cda 

L’Amministrazione provinciale compie un passo decisivo nella ricostruzione della propria presenza negli enti strategici del territorio. Con il decreto firmato ieri dal presidente Paolo Pireddu è stato nominato il segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Mascia, delegato negli organi del Consorzio industriale. Una decisione che arriva a conclusione dell’istruttoria con la presa d’atto delle dieci domande pervenute. Tra queste, il profilo di Mascia è stato ritenuto il più coerente.

«La nomina – si legge nel decreto – presenta carattere fiduciario e richiede competenze adeguate, affidabilità e coerenza con gli indirizzi istituzionali dell’Ente». La designazione di Mascia completa il Cda del Consorzio, dove siede già Antonello Demelas, ex sindaco di Samugheo, individuato da Pireddu all’interno della terna proposta dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano. Accanto ai rappresentanti provinciali, l’assemblea del Consorzio riunisce anche i delegati dei Comuni di Oristano e Santa Giusta, Giorgio Mastino e Andrea Casu. La scelta di Mascia arriva al termine di una selezione che ha visto candidarsi tra gli altri l’ex dirigente della stessa Provincia Antonio Massidda, il sindaco di Terralba Sandro Pili, l’assessore comunale di Arcidano Marco Atzori, il sindaco di Simala Giorgio Scano. E dal Terralbese anche la candidatura di Renzo Mereu della Confcommercio. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA