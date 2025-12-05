VaiOnline
Trieste.
06 dicembre 2025 alle 00:25

Condannato a 9 mesi per aver rubato il basilico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Trieste. Condannato a nove mesi di carcere per aver rubato una pianta di basilico. E questo nonostante l’abbia poi restituita, oltre a risarcire il proprietario. È il caso di un 42enne triestino con precedenti, condannato per il reato di furto in abitazione dopo un processo con rito abbreviato. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo ieri in edicola. La pianta fu rubata da un cortile della zona Giarizzole. Per il reato, come puntualizza il quotidiano, sono previste pene severe: dai 4 ai 7 anni di reclusione, che salgono a uno spettro tra 5 e 10 anni in caso di una o più aggravanti. E non sono previste riduzioni di pena nel caso di danno di minima entità. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo, ma l’imputato ha beneficiato della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato. I fatti risalgono allo scorso anno. L’uomo, notata una rigogliosa pianta di basilico, non si era limitato a strapparne un ramo ma si era impadronito dell'intero vaso. L’area però era videosorvegliata e il proprietario denunciò il furto ai carabinieri, che in breve individuarono il ladro. Questi ammise il furto, restituì la pianta e risarcì il proprietario. La pena non è sospesa per via dei precedenti dell’uomo, che potrebbe finire carcere se la sentenza passerà in giudicato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 