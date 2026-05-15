Conclusi i lavori nella “shock room” 

Si è conclusa ieri la prima fase dei lavori nel pronto soccorso del Duilio Casula, che ha interessato la shock room , la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie. Inizia ora la seconda fase, con lavori previsti nella zona antistante la sala gessi, sino alla prima metà giugno. Seguiranno la terza e quarta fase che si concluderà nella prima metà di agosto. «Nonostante i lavori in corso - dice il dg dell’Aou di Cagliari, Vincenzo Serra - il pronto soccorso del Policlinico mediamente ha assistito lo stesso numero di pazienti delle settimane precedenti l’inizio delle opere di ristrutturazione. Questo grazie al lavoro di operatori, medici, infermieri, oss e tecnici. La direzione aziendale è grata al suoi dipendenti che hanno lavorato e continuano a lavorare in condizioni complesse per garantire assistenza e cure ad alti livelli. Un ringraziamento anche all’ufficio tecnico e agli operai che stanno continuando l’opera di ristrutturazione».

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