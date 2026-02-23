Con la “Casa” il teatro per l’infanzia giovedì pomeriggio al Massimo 

Storia di un incontro: la “Casa” va in scena giovedì 26 dalle 16 (accoglienza dalle 16.30 – inizio spettacolo alle 17) al Teatro Massimo di Cagliari in Sala M3 per il secondo appuntamento con la rassegna “Teatro su misura 0-3”, organizzata dal Cedac Sardegna e realizzata in collaborazione con i partner del Protocollo abitare l’infanzia, dedicata a bambine e bambini da 0 a 3 anni, insieme ai loro genitori, con spettacoli mirati capaci di offrire un’esperienza coinvolgente e immersiva fra parole, suoni visioni.

Un racconto fantastico e poetico per evocare lo spazio intimo e protetto, familiare ma anche sconosciuto e tutto da esplorare, della dimora dell'infanzia: “Casa” , la pièce scritta da Andrea Buzzetti, Bruno Cappagli e Carlotta Zini e interpretata da Erika Salamone e Michele Onori, per la regia di Bruno Cappagli, produzione La Baracca, Testoni Ragazzi racconta in forma ludica la costruzione di un luogo da abitare con la fantasia.

