VaiOnline
Cedac/2.
24 febbraio 2026 alle 00:26

Con la “Casa” il teatro per l’infanzia giovedì pomeriggio al Massimo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Storia di un incontro: la “Casa” va in scena giovedì 26 dalle 16 (accoglienza dalle 16.30 – inizio spettacolo alle 17) al Teatro Massimo di Cagliari in Sala M3 per il secondo appuntamento con la rassegna “Teatro su misura 0-3”, organizzata dal Cedac Sardegna e realizzata in collaborazione con i partner del Protocollo abitare l’infanzia, dedicata a bambine e bambini da 0 a 3 anni, insieme ai loro genitori, con spettacoli mirati capaci di offrire un’esperienza coinvolgente e immersiva fra parole, suoni visioni.

Un racconto fantastico e poetico per evocare lo spazio intimo e protetto, familiare ma anche sconosciuto e tutto da esplorare, della dimora dell'infanzia: “Casa” , la pièce scritta da Andrea Buzzetti, Bruno Cappagli e Carlotta Zini e interpretata da Erika Salamone e Michele Onori, per la regia di Bruno Cappagli, produzione La Baracca, Testoni Ragazzi racconta in forma ludica la costruzione di un luogo da abitare con la fantasia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 