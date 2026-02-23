VaiOnline
Cedac
24 febbraio 2026

Con “Control Freak”  Kulu Orr da oggi in tournée isolana 

La magia del nouveau cirque con “Control Freak” di e con Kulu Orr arriva da questa sera anche in Sardegna. Si tratta di un coinvolgente e sorprendente one-man-show incentrato su uno strano personaggio che «lotta con la scena, con se stesso e con marchingegni ribelli… fino a domarli tutti».

Una performance vertiginosa in cui l'artista interagisce con gli oggetti e con il pubblico: un eclettico acrobata e giocoliere, clown e musicista per uno spettacolo in cui si fondono arti circensi e tecnologia, per regalare emozioni che sarà in cartellone questa, sera, alle 20.30 al Teatro TsE di via Quintino Sella a Cagliari, per il secondo appuntamento con la rassegna multidisciplinare Il Terzo Occhio, poi domani (mercoledì 25 febbraio) alle 20.30 al Teatro Comunale Akinu Congia di Sanluri e, infine, giovedì 26 febbraio alle 21 al Teatro Civico Gavì Ballero di Alghero sotto le insegne della Stagione di Circo Contemporaneo 2025-2026 organizzata dal Cedac, Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna. “Control Freak” è un titolo decisamente ironico, ma anche calzante, che si potrebbe tradurre come “maniaco del controllo”, a indicare il disperato tentativo del protagonista di gestire tutto ciò che lo circonda.

