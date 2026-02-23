Comunali, Zucca non scioglie le riserve 

Con le elezioni amministrative che sanciranno il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Barumini, in programma nei prossimi 24 e 25 maggio, e a poche settimane quindi dalla scadenza per la presentazione delle liste, nel paese de Su Nuraxi regna ancora l’incertezza. Il quadro politico appare in una fase primordiale di definizione e, al momento, non emergono candidature ufficiali né per la figura di candidato sindaco né per i futuri consiglieri che si metteranno in gioco per ottenere la maggioranza di voti nelle due sezioni del paese. In paese non si conosce ancora nulla di concreto: tra i residenti circolano alcuni nomi, ma senza conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Il sindaco uscente, Michele Zucca, non scioglie le riserve su una possibile ricandidatura: «Non sappiamo ancora nulla, è ancora troppo presto. Anche volendo, non saprei indicare nessuna idea e nessun nome, e l’ultima parola sarà comunque del gruppo che deciderà chi dovrà essere alla guida, non di una singola persona».

Sulla stessa linea e nella stessa lista di Zucca, il vicesindaco Emanuele Lilliu: «Dobbiamo ancora discutere e ragionare tutti assieme sull’argomento. Proprio in quest’ottica abbiamo deciso di incontrarci e in settimana sono in programma le prime riunioni, preliminari, per iniziare a confrontarci e proporre idee e soluzioni che possano garantire un futuro a Barumini». Dall’attuale gruppo di minoranza, al momento, nessuna risposta. Non filtrano indicazioni né dall’ex candidato sindaco Migheli, né dai consiglieri di minoranza della sua lista. (g. g. s.)

