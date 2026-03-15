Comunali, Coni guida la terza lista 

È ufficialmente corsa a tre alle prossime elezioni comunali di Ussana. Oltre all’attuale sindaco Emidio Contini e alla consigliera di maggioranza Manuela Sedda, anche Giuseppe Coni, informatore medico scientifico di 48 anni, scende in campo con una propria lista.

In campo

«Ci ho pensato a lungo prima di candidarmi, non è stata una decisione presa d’impulso e nemmeno una scelta leggera. Questa è la candidatura di una squadra fatta di persone competenti, appassionate ed esperte,» ha dichiarato Coni sabato durante l’incontro pubblico di presentazione, ospitato nell’ex Canadian di via Roma.

Da sempre attivo nel mondo dell’associazionismo e dello sport — è stato presidente dell’Ussana calcio — il 47enne ha deciso di scendere in campo insieme a una squadra giovane alla prima esperienza politica affiancata da figure con esperienza amministrativa e conoscenza della macchina comunale.

Il programma

Sei i punti del programma elettorale: servizi assistenziali, prevenzione e sanità, inclusione sociale, scuola ed istruzione, cultura, associazionismo e sport, agricoltura, allevamento e ambiente, lavori pubblici e urbanistica e attività produttive. Sul piano socio-assistenziale il progetto prevedere l’apertura di uno spazio famiglia, l’attivazione del micronido comunale e l’organizzazione di attività di screening e visite mediche gratuite.

«Negli ultimi anni Ussana ha avuto un calo demografico: siamo passati da circa 4.400 abitanti a meno di 4 mila. Abbiamo un grande potenziale, essendo a soli due chilometri dalla 131. Dobbiamo far sì che Ussana diventi una scelta consapevole, e non un ripiego per le famiglie» spiega Coni.

Per quanto riguarda la scuola sono previsti maggiori investimenti sull’edilizia scolastica, manutenzione straordinaria nei mesi estivi e l’apertura di uno sportello psicologico gratuito. In ambito culturale l’obiettivo è sostenere le associazioni locali, valorizzare il patrimonio storico come la chiesa di San Saturnino, le terme di San Lorenzo e il ponte di origine pisana attraverso percorsi turistici digitali e potenziare la biblioteca. Sul fronte lavori pubblici, la priorità è la messa in sicurezza delle strade di accesso al paese, la Statale 466 da Monastir e la Provinciale 9 da Sestu.

In paese

«Abbiamo bisogno di interventi concreti sulla manutenzione, dal recupero dei plessi scolastici al miglioramento del decoro urbano, con il ripristino del manto stradale, il potenziamento dell’illuminazione, miglioramento dell’ecocento e l’impianto di videosorveglianza comunale» spiega Coni. Nei prossimi giorni la squadra presenterà il logo e il nome della lista, avviando così gli incontri con la comunità.

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