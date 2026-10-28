Commissario in arrivo, la nomina slitta a oggi 

Nella giornata di ieri si è riunita la Giunta regionale ma, a causa della mancanza di un passaggio tecnico (pare la delibera), la nomina del nuovo Commissario dovrebbe essere rinviata a oggi, salvo ulteriori contrattempi. Intanto a Quartucciu gli animi si scaldano in vista delle elezioni di primavera, con la campagna elettorale che dopo la caduta anticipata della Giunta Pisu e del Consiglio comunale è già in una fase calda.

Duro Santabarbara

Ieri l’ex consigliere Simone Santabarbara, tra i quattro di maggioranza che si sono dimessi causando il terremoto, ha finalmente rotto il silenzio non risparmiando le critiche all’ex primo cittadino: «Ho firmato la sfiducia al sindaco Pisu perché voglio poter continuare a guardarmi allo specchio. Non verrò meno ai miei valori per nessun motivo e tanto meno per fare politica a tutti i costi», spiega. «È sotto gli occhi di tutti che l’operato di questi anni non è frutto dell’ex sindaco. Lui che ha tradito chi continuava a lavorare per la comunità. L’onestà, la trasparenza e la condivisione non erano più gli elementi caratteristici di questa maggioranza, tutto a discapito dei cittadini: la sua priorità era solo sfruttare per la terza volta il consenso dei cittadini per concorrere alle Regionali con una lista già preconfezionata, e mente spudoratamente quando dice non essere vero».

Il retroscena

L’ex consigliere ricorda anche l’incontro di maggioranza del 1° ottobre, richiesto dalla vicesindaca dimissionaria Elisabetta Contini. «Sono anche stato minacciato dai componenti della mia ex Giunta per alcuni commenti pubblicati sui social, intimandomi di cancellarli – aggiunge –. Ne conservo ancora le prove con messaggi e audio. Di recente sono venuto a conoscenza di gravi situazioni irregolari riguardanti l’Imu, che avranno gravi ripercussioni sulle casse comunali». Infine il ringraziamento a Contini, senza però sciogliere le riserve sul suo futuro politico: «Chiudo questo percorso a testa alta e spero che i cittadini facciano la scelta giusta alle prossime elezioni, valutando cosa di concreto è stato fatto. E a chi mi chiede di ricandidarmi, rispondo che per il momento devo ritrovare la mia serenità e ricucire le ferite».

Il toto nomi

Intanto il quadro politico continua a essere molto fluido con Pietro Pisu unico certo di correre per la terza volta alla guida del Comune. Come sfidante prende però sempre più piede il nome di Efisio Perra, ex consigliere di minoranza. In attesa della decisione dell’ex vicesindaca Contini, che tutti si aspettano ai nastri di partenza in primavera, gli altri nomi sono quelli di Michela Vacca (ex capogruppo di minoranza), Giovanni Meloni e, più defilato, quello di Andrea Piras (ex consigliere regionale).



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