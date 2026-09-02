Comando provinciale, Donvito alla guida del reparto operativo 

«Manterremo l’impegno quotidiano sul territorio in continuità con quanto fatto fino ad ora». Francesco Donvito è arrivato a Cagliari per ricoprire il ruolo di comandante del reparto operativo dei carabinieri. «Ho già visto qualcosa, ma dobbiamo ancora mettere a fuoco le problematiche del territorio e le modalità con cui verranno affrontate», ha anticipato in attesa del cambio di guardia. Nato in Puglia, il tenente colonnello arriva in Sardegna dopo l’esperienza al comando del nucleo radiomobile del comando provinciale di Torino.

Da lunedì prenderà il posto nella sede di via Nuoro del colonnello Daniele Credidio, che andrà a guidare il comando provinciale di Rimini dopo due anni e mezzo trascorsi nell’Isola: «Lascio una città meravigliosa con una qualità di vita notevole», ha sottolineato, «In questi anni abbiamo lavorato perché questa qualità di vita continuasse a essere tale e molti numeri ci hanno dato ragione».

Tra le attività svolte dai carabinieri in questi anni c’è sicuramente la lotta alle sostanze stupefacenti, come ha evidenziato l’ormai ex comandante Credidio: «Abbiamo condotto molte indagini, abbiamo notato che in Sardegna c’è una presenza notevole di sostanze. Alcune droghe vengono utilizzate soprattutto durante le attività ludiche. Abbiamo scoperto anche alcuni dj che spacciavano durante le feste». E poi il tema sulla sicurezza pubblica: «La nostra attività consiste nel dare una rassicurazione sociale, garantire una presenza sul territorio e risolvere i problemi segnalati dalla cittadinanza. Le segnalazioni sono quotidiane, le situazioni vengono affrontate e fortunatamente risolte», ha concluso.

Tra le altre novità nel reparto provinciale: Luca Ciotti sarà il nuovo comandante del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, al posto di Gianmarco Daidone, che andrà a guidare la Compagnia di Quartu, subentrando a Michele Cerri. Luca Delle Vedove lascia il comando della Compagnia di Dolianova ad Antonio Pagnozzi. Cambio anche per la Compagnia di San Vito, dove Pasquale Striano lascia il posto a Edoardo Quaglino.

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