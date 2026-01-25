Coltellate fuori dalla discoteca: gravi due 24enni 

Uno è ricoverato all’ospedale Brotzu con un profondo trauma toracico e un principio di lesione polmonare, l’altro sta leggermente meglio e si trova in Chirurgia al Policlinico di Monserrato perché ha riportato comunque una profonda ferita all’addome. Non sono in pericolo di vita, ma sono entrambi in gravi condizioni per aver ricevuto una serie di coltellate nel corso di un violento litigio scoppiato ieri notte in via Contivecchi, davanti alla discoteca “Amnesya” (l’ex Jko). Sono entrambi 24enni i due giovani soccorsi alle 4 del mattino dal 118 dopo l’ennesima esplosione di violenza che si registra in città. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile, ma per il momento gli elementi raccolti per identificare gli aggressori sono tenuti rigorosamente top-secret dagli investigatori.

Le coltellate

Stando alle pochissime notizie filtrate i due giovani, entrambi cagliaritani, si sarebbero fronteggiati all’uscita della discoteca con altre persone. Non è ancora chiaro quanti fossero o se a sferrare le coltellate sia stata solo una persona, ma sta di fatto che – nel cuore della notte – è arrivata una chiamata concitata alla centrale operativa del 118 segnalando la presenza di due feriti fuori dal locale. Le due unità mobili di rianimazione “Mike” con il medico a bordo sono arrivate nel giro di pochi minuti e il personale sanitario ha immediatamente capito la gravità della situazione. In un caso a salvare la vita di uno dei due feriti sarebbe stato, per fortuna, il pesante giubbotto che indossava: il piumino avrebbe evitato che la lama raggiungesse in profondità gli organi vitali. Entrambi, però, sono stati trasferiti in codice rosso al Policlinico e al Brotzu.

Prognosi riservata

Il più grave dei due giovani è quello che è arrivato all’ospedale cagliaritano. Avrebbe riportato una profonda ferita al torace con lesione del polmone. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi non è stata sciolta dai medici. L’amico, che è stato dirottato a Monserrato, ha ferite meno gravi e potrà essere interrogato nelle prossime ore dagli investigatori che, ieri per tutta la giornata, hanno cercato di raccogliere testimonianze e ricostruire l’accaduto. Un lavoro complicato, visto che quando sono poi arrivate davanti alla discoteca le volanti della Questura non c’era più nessuno dei tanti giovani che avevano affollato la serata di musica e balli. All’esterno, ancora ieri mattina, si potevano vedere le bottiglie di superalcolici con i bicchieri dei cocktail di plastica, consumati all’esterno e sulla strada. Nessuna traccia di sangue: gli abiti dei feriti e poi la pioggia caduta prima dell’alba hanno cancellato ogni segno.

Le indagini

Gli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, hanno già preso i video delle telecamere della zona e interrogato alcune persone che, con certezza, si trovavano sabato notte nel locale e potrebbero aver visto qualcosa. Uno dei feriti è troppo grave per essere interrogato, l’altro è già stato in parte sentito dagli investigatori. Per il momento vige il massimo riserbo investigativo, imposto dalla Procura, che ha aperto un fascicolo per duplice tentato omicidio. Il sospetto, però, è che la polizia sia già sulle tracce degli aggressori.

