Colpo del Bologna a San Siro col Milan 

Milan 2

Bologna 4

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Tomori (1' st Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (13' st Diawara), Musah, Jashari, Hutchinson (13' st Pulisic), A. Cisse, Bartesaghi, Ramos (42' st Comotto). Allenatore Amorim.

Bologna (3-4-2-1) : Skorupski, Darmian (14' st Vitik), Casale (34' st Helland), Theate (25' st Heggem), Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane (14' st Miranda), Bernardeschi (14' st Cambiaghi), Mbangula, Odgaard. Allenatore Palladino.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 8' Mbangula,14' e 27' Cisse; nel st 15' Bartesaghi (a), 17' e 41' Mbangula.

Milano. Mbangula il Re Mida del Bologna: ogni pallone che tocca, si trasforma in gol. Tripletta a San Siro e scalpo d'oro per la squadra di Palladino. Il Milan cade 2-4, perde l'effimera gioia dell'imbattibilità in campionato e crolla a -7 dall'Inter dopo nove turni, con il derby che incombe nella notte delle streghe. Una buona fetta di San Siro fischia i rossoneri a fine gara, sotto lo sguardo attento del proprietario, Gerry Cardinale. Centocinquanta milioni investiti in estate non bastano per avvicinarsi alla vetta. Alcuni tifosi avevano già lasciato lo stadio al terzo gol del 22enne belga a cui evidentemente piace mostrare le proprie doti al debutto da titolare: aveva segnato con la maglia della Juventus nel 2024 contro il Como, esagera questa volta, portandosi a casa il pallone e l'invidia di tutti. Al Milan resta l'amara soddisfazione di vedere l'esplosione esponenziale di Cisse: doppietta e prime reti nello stadio di casa dopo i cinque centri in trasferta. Il resto è rivedibile, con Ramos impalpabile e De Winter confuso al centro della difesa. Palladino si conferma bestia nera del Milan: quattro vittorie e un pari nelle ultime 5 tra Monza, Fiorentina, Atalanta e ora Bologna. Per Amorim il derby ha già il profumo di ultima spiaggia scudetto.

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