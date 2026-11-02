Colpito da una fucilata, il falco pellegrino non ce l’ha fatta 

Ridotta in condizioni gravissime da una fucilata che le ha compromesso un’ala, al veterinario di Forestas che l’aveva in cura non è rimasto altro da fare che sopprimere la femmina di falco pellegrino soccorsa a Carloforte due lunedì fa, ferita molto probabilmente durante la giornata di caccia di domenica. Una perdita per la biodiversità dell’Isola: l’esemplare era conosciuto nell’oasi Lipu di Carloforte, viveva lì, nell’area di Capo Sandalo. «La segnalazione dell’animale ferito ci è arrivata due lunedì fa», racconta Luciano Durante, responsabile dell’Oasi Lipu di Carloforte. «Un uomo che stava facendo una passeggiata si è trovato davanti il falco ferito in evidente difficoltà. Aveva un foro in una zampa oltre ai pallini nell’ala. Abbiamo segnalato alla forestale e il giorno successivo il rapace è stato imbarcato in traghetto per essere poi trasportato verso il centro di recupero della Fauna selvatica di Forestas». Le condizioni del falco pellegrino recuperato a Carloforte sono apparse subito molto gravi: il veterinario di Forestas ha fatto l’impossibile ma alla fine ha dovuto praticare l’eutanasia. Episodi simili sono frequenti? «No, è da tanto che non si registravano abbattimenti», dice Durante. «Conoscevamo l’esemplare colpito, conviveva con altri tipi di falco, non si disturbano avendo una diversa alimentazione».

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