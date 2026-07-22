Cocktail con Vernaccia, via al contest 

Non solo una serata dedicata al vino. Venerdì 31 infatti, nell’ambito di “Le Notti del vino – Calici, vicoli e sapori”, l’assessorato alle Attività produttive ha deciso di organizzare il “Vernaccia mixology contest”, «una competizione dedicata alla creatività dei baristi e alla valorizzazione della Vernaccia di Oristano, uno dei prodotti più rappresentativi del territorio», precisano dal Comune.

«L’iniziativa è rivolta ai bar e in generale a tutti i locali: i partecipanti saranno chiamati a ideare e realizzare un cocktail originale a base di Vernaccia, attribuendogli un nome capace di richiamare la città, la sua storia, il territorio o la sua identità culturale – si legge in una nota – L’obiettivo del concorso è quello di reinterpretare in chiave moderna uno dei simboli dell’enogastronomia locale, mettendo in evidenza la professionalità, la capacità di innovazione e la creatività degli operatori del settore».

«Con il “Vernaccia mixology contest” vogliamo coinvolgere direttamente le attività della città in un percorso di promozione del nostro patrimonio enogastronomico», dichiara l’assessora, Valentina De Seneen.La partecipazione è gratuita e ogni attività potrà concorrere con un solo cocktail. Le attività aderenti saranno inserite nella comunicazione ufficiale dell’evento, attraverso brochure, flyer e canali social.Le domande di partecipazione all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it entro oggi.

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