Città metropolitana, ecco le deleghe: Pusceddu è la vicesindaca 

La sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu, è la nuova vicesindaca metropolitana con inoltre la delega al Personale. Questa una delle nomine fatte dal sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, che nella seduta di ieri ha conferito le altre deleghe. «Auguro buon lavoro ai consiglieri delegati. È importante che ci sia un proficuo rapporto con i sindaci dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana, tra colleghi e con i dirigenti, affinché si possa rispondere al meglio alle esigenze dell'area metropolitana».

Zedda ha mantenuto le deleghe di Polizia Metropolitana e Società Partecipate. Completano il quadro: Elisa Usalla (Quartu) alle Politiche Europee; Antonio Pani (Quartu) alla Cultura, Sport, Politiche identitarie, Turismo; Stefano Piano (Capoterra) al Bilancio, Politiche sociali; Matteo Massa (Cagliari) all’Ambiente, Politiche Agricole, Antidiscriminazione e Inclusione; Isacco Fanni (Siliqua) ai Lavori Pubblici; Omar Zaher (Selargius) alla Mobilità, Sicurezza Stradale, TPL, Immigrazione; Rachele Garau (Assemini) alla Pianificazione Strategica, Pari Opportunità; Martino Sarritzu (Quartu Sant’Elena) alla Trasparenza; Maria Caterina Argiolas (Monserrato) alla Pubblica Istruzione; Antonio Concu (Settimo San Pietro) alla Viabilità.

