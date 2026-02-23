Circonvallazione trincea, via ai lavori 

La circonvallazione sud è in condizioni critiche. Presenta avvallamenti e una sagomatura imperfetta per cui necessita di un intervento di manutenzione con la posa del nuovo tappeto d’asfalto, conservando una doppia pendenza trasversale del 2,5 per cento per il deflusso delle acque. I lavori di sistemazione, con una spesa di 264mila euro, sono iniziati ieri mattina. L’impresa ha firmato il contratto lo scorso dicembre e la consegna dei lavori è stata fatta solo di recente. «Purtroppo i tempi si sono dilatati a causa del maltempo», puntualizza Maria Tegas, assessore comunale ai Lavori pubblici.

Nei punti di attraversamento pedonale all’altezza dell’Istituto tecnico geometri e del Liceo artistico, il progetto prevede due passaggi pedonali rialzati (in asfalto) per motivi di sicurezza e maggior visibilità, dotati di segnaletica orizzontale e verticale con isola spartitraffico e di una rampa di raccordo con il passaggio pedonale per persone disabili.

Lungo la strada, ad alta intensità di traffico (compresi mezzi pesanti vista la presenza di vigili del fuoco, supermercati, area Pip ed ecocentro), affiorano chiusini in ghisa delle diverse reti di servizi e griglie di deflusso delle acque che necessitano di un sollevamento in quota una volta steso il nuovo manto. (ro. se.)

