Cinque nuovi marescialli sul territorio 

Cinque marescialli in servizio per potenziare l’Arma in provincia. I sottufficiali, al termine dell’iter formativo, saranno impiegati nelle stazioni Carabinieri, assicurando una presenza ancora più capillare sul territorio e una risposta sempre più efficace alle esigenze delle comunità.

I giovani marescialli, supportati dai comandanti e dai colleghi più anziani, saranno subito in campo e saranno impiegati nelle svariate attività dall’ascolto dei cittadini alla ricezione delle denunce, dai servizi di pattuglia al controllo del territorio, fino ai servizi di prevenzione e contrasto della criminalità.In occasione della cerimonia di benvenuto, il comandante provinciale Steven Chenet ha ricordato l’importanza del servizio a diretto contatto con i cittadini e il ruolo fondamentale delle «stazioni, da sempre presidio di legalità, vicinanza e ascolto». Inoltre si è soffermato sulla normativa del “Codice rosso”, sottolineando la centralità del ruolo dei Carabinieri nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.«L’assegnazione dei nuovi marescialli rappresenta un concreto segnale dell’attenzione che il Comando generale dell'Arma e la Legione Sardegna riservano al territorio di Oristano, rafforzando le stazioni Carabinieri che, in molti comuni, costituiscono l'unico presidio di polizia e un fondamentale punto di riferimento per le comunità» si legge in una nota.

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