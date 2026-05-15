Cimitero, l’ampliamento non si ferma: «I pini da abbattere saranno sostituiti» 

Non si torna indietro. I lavori di ampliamento del cimitero di via Murat – iniziati a febbraio e subito interrotti per le proteste di un gruppo di ambientalisti e cittadini contrari all’abbattimento di 15 alberi – ripartiranno presto.

Il progetto non sarà modificato, l’estensione del camposanto in direzione della pineta è confermata. «Ma per ogni pino eliminato», ha promesso in Consiglio di Municipalità la vicesindaca, Maria Cristina Mancini, «verranno piantati due nuovi alberi. Il verde raddoppierà e stiamo lavorando a un progetto per la realizzazione di un parco con fioriture pensili sulle mura». I lavori erano fermi «per consentire un’indagine sulla salute dei pini e valutare la possibilità di salvarli», ha spiegato l’esponente della Giunta Zedda, «si tratta di esemplari a fine vita che non resisterebbero all’espianto». Soddisfatta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: «È fondamentale dare compimento a lavori attesi da troppo tempo. L'intervento permetterà di realizzare nuovi loculi, rispondendo a una necessità urgente. Ottima la notizia della maggiore alberatura dell’area verde. Questa è la risposta ai dubbi, comprensibili, di parte della cittadinanza. I lavori riqualificheranno l'intera area».

«La politica ha scelto il passato, noi continueremo a difendere il futuro dei nostri figli», ha replicato a distanza l’avvocato pirrese Renato Lai, tra i promotori della protesta. «Abbiamo offerto al Comune soluzioni moderne: 5mila urne al posto di pochi loculi, un giardino delle ceneri a impatto zero e la salvaguardia dei pini di 15 metri e la salvezza dell’area verde di mille metri quadri. Si sacrifica un patrimonio verde di un quartiere per una struttura che, dati alla mano, coprirà il fabbisogno di loculi di Cagliari per appena un anno».

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