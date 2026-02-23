VaiOnline
L’incontro
24 febbraio 2026 alle 00:29

Cimitero di Bonaria«Lavori imminenti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un confronto sul futuro del Cimitero Monumentale di Bonaria. Ieri pomeriggio il consigliere comunale dei Riformatori, Massimiliano Piccoi, ha promosso un incontro con la vicesindaca Maria Cristina Mancini per delineare una visione condivisa sul destino dell’area. «Un dialogo per costruire un progetto comune e lavorare al benessere di uno dei luoghi simbolo della storia cittadina», spiega Piccoi. Al centro del confronto gli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione dell’area monumentale: già completati i lavori di somma urgenza nei costoni di via Ravenna, per 500 mila euro, «mentre è in via di definizione un accordo quadro da 38 milioni, di cui 13 già finanziati». Tra le prime proposte per la valorizzazione del sito il coinvolgimento delle scuole. «L’obiettivo è far conoscere il parco ai cittadini e permettere loro di vivere appieno questo luogo. A ciò si affiancherà poi la promozione turistica», conclude il consigliere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 