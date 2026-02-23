Cimitero di Bonaria«Lavori imminenti» 

Un confronto sul futuro del Cimitero Monumentale di Bonaria. Ieri pomeriggio il consigliere comunale dei Riformatori, Massimiliano Piccoi, ha promosso un incontro con la vicesindaca Maria Cristina Mancini per delineare una visione condivisa sul destino dell’area. «Un dialogo per costruire un progetto comune e lavorare al benessere di uno dei luoghi simbolo della storia cittadina», spiega Piccoi. Al centro del confronto gli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione dell’area monumentale: già completati i lavori di somma urgenza nei costoni di via Ravenna, per 500 mila euro, «mentre è in via di definizione un accordo quadro da 38 milioni, di cui 13 già finanziati». Tra le prime proposte per la valorizzazione del sito il coinvolgimento delle scuole. «L’obiettivo è far conoscere il parco ai cittadini e permettere loro di vivere appieno questo luogo. A ciò si affiancherà poi la promozione turistica», conclude il consigliere.

