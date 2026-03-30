Chimbemoros campioni regionali 

Per il secondo anno consecutivo, la squadra del centro diurno della Asl 3 vince il campionato regionale di calcio a 7 promosso dal calcio paralimpico della Figc. La competizione si è svolta nel centro federale “Sa Rodia” di Oristano. I ragazzi della squadra “Chimbemoros” hanno partecipato al campionato grazie all’affiliazione con l’Asd Tuttavista Galtellì. Il team Tuttavista Galtellì Team Chimbemoros ha preso parte al torneo nel secondo livello, iniziato a ottobre 2025 e concluso ora. I Chimbemoros si sono distinti, prevalendo sulle squadre provenienti da diverse zone della Sardegna. Ora la squadra accederà alle finali nazionali, a Coverciano, nel weekend del 16 e 17 maggio, dove affronterà importanti realtà calcistiche come Juventus, Milan e Fiorentina. Mister della squadra sono Gianni Capra e Antonio Capra, affiancati da Silvia Capra, tecnico della riabilitazione psichiatrica, e Alexandra Frattini, educatrice professionale. «Siamo profondamente orgogliosi di questo traguardo», commentano.

I Chimbemoros ringraziano «l’Asd Tuttavista Galtellì, in particolare Franco e Serafino Solinas, per aver creduto in questo percorso, Giampiero Pinna, delegato Figc, e la direttrice del centro diurno Stefania Ruvinetti». Soddisfatto il dg dell’Asl Francesco Trotta.

RIPRODUZIONE RISERVATA