Chiama i carabinieri dopo un incidente, fermato per resistenza  

Una richiesta di intervento per un banale incidente stradale si è trasformata in un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista della vicenda un 51enne di Quartucciu, Giuliano Mameli, già comparso di fronte al giudice per rispondere di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il magistrato gli ha concesso i termini a difesa, disponendone la scarcerazione in attesa della nuova udienza.

L’episodio nella serata di domenica quando l'uomo ha contattato il numero unico di emergenza – cioè il 112 – per richiedere l'intervento di una pattuglia in via Primo Maggio, a Quartucciu, a seguito di un tamponamento avvenuto poco prima. Giunti sul posto per i rilievi di rito, i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Quartu hanno proceduto ai primi accertamenti, dai quali sarebbe emerso che il 51enne si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente. La situazione si è ulteriormente aggravata quando Mameli è stato sottoposto all’alcoltest, risultando positivo con un tasso di quasi quattro volte superiore al limite consentito.

Durante le fasi di verbalizzazione e di rimozione dell’auto, destinata al sequestro amministrativo, l'uomo avrebbe inoltre iniziato a fare resistenza, rivolgendo minacce di morte ai militari e tentando di colpirli con dei pugni. A quel punto è scattato l’arresto. Ieri mattina la prima udienza in Tribunale con l’indagato che è stato scarcerato dopo aver ottenuto i termini a difesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA