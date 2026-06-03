«Cercansi strutture per celebrare matrimoni» 

Il Comune apre ai privati per l’istituzione di sedi destinate alla celebrazione di matrimoni e unioni civili. È stato pubblicato l’avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare strutture e spazi privati di particolare pregio storico, artistico, culturale e paesaggistico da destinare a uffici separati di stato civile. L’iniziativa punta ad ampliare le possibilità offerte alle coppie che scelgono il rito civile, valorizzando al contempo il patrimonio architettonico e ambientale presente nel territorio comunale. Potranno candidarsi i proprietari o i titolari di altri diritti reali su immobili e spazi che rispondano ai requisiti indicati nell’avviso pubblico. Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al bando, corredate da documento di identità in corso di validità, planimetria dettagliata degli spazi proposti e documentazione fotografica idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Le istanze dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.capoterra@legalmail.it oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. La documentazione dovrà essere datata e firmata dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull’immobile, pena l’esclusione dalla procedura.

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