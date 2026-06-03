VaiOnline
Capoterra.
04 giugno 2026 alle 00:44

«Cercansi strutture per celebrare matrimoni» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune apre ai privati per l’istituzione di sedi destinate alla celebrazione di matrimoni e unioni civili. È stato pubblicato l’avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare strutture e spazi privati di particolare pregio storico, artistico, culturale e paesaggistico da destinare a uffici separati di stato civile. L’iniziativa punta ad ampliare le possibilità offerte alle coppie che scelgono il rito civile, valorizzando al contempo il patrimonio architettonico e ambientale presente nel territorio comunale. Potranno candidarsi i proprietari o i titolari di altri diritti reali su immobili e spazi che rispondano ai requisiti indicati nell’avviso pubblico. Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al bando, corredate da documento di identità in corso di validità, planimetria dettagliata degli spazi proposti e documentazione fotografica idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Le istanze dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.capoterra@legalmail.it oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. La documentazione dovrà essere datata e firmata dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull’immobile, pena l’esclusione dalla procedura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incendi

Fuoco e vento a Elmas, chiusa la 130

l Saiu, Serreli
Viabilità

Gli scavi di Terna strozzano la litoranea per Villasimius

Deroga al blocco estivo solo per le opere legate al Tyrrhenian Link Un’ora a passo d’uomo per andare da Mari Pintau a Margine Rosso 
Giorgia Daga
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Nel resto dell’Isola.

Gallura e Nuorese, caos nelle arterie verso il mare

Tania Careddu Gianfranco Locci
amministrative 2026

Il veterano di Sanluri sfidato dalla preside all’esordio in politica

Urpi a caccia del terzo mandato Fenu: «Alleanza con i giovani» 
Luigi Almiento
Regione

Tassa d’imbarco, 3 milioni per l’azzeramento

Il piano della maggioranza dopo gli attriti con Ryanair: taglio del balzello solo per i mesi invernali 
Roberto Murgia
Il blitz in Sardegna

Sinner mette su casa a Porto Raphael, regno della discrezione

Il campione sta costruendo una villa in uno dei punti più belli del villaggio 
Andrea Busia
Il caso

Grazia a Minetti, dalla Procura nuovo via libera

«Infondati i pezzi del Fatto» I legali: chiederemo i danni 