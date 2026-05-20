“C’era una volta un burattino” con flash-mob e laboratori 

Domani piazza Manno si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla lettura e alla creatività grazie all’iniziativa “C’era una volta un burattino”, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Alle 9 si darà vita a uno spazio narrativo a cielo aperto nel quale gli studenti saranno protagonisti attivi del racconto attraverso letture animate, attività corali e laboratori. Uno dei momenti più suggestivi sarà, alle 10, il flash-mob letterario “Il Coro di Collodi”; 15 minuti dopo un laboratorio artistico di gruppo. «Con questa iniziativa vogliamo riportare i libri e le storie al centro della vita della comunità, trasformando la lettura in un’esperienza viva e condivisa», dichiara l’assessore alla Cultura Simone Prevete.

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