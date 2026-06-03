Centro intermodale, finalmente 

C’è una data che sarà quasi certamente ufficializzata nei prossimi giorni, ma il conto alla rovescia è ormai iniziato: dall’11 giugno prenderà il via la prima fase di apertura del nuovo Centro Intermodale di Nuoro. In questa fase iniziale entrerà in funzione esclusivamente il parcheggio multipiano, cuore della nuova infrastruttura realizzata accanto alla stazione ferroviaria tra via La Marmora e viale Trieste. La struttura dispone di 125 posti auto distribuiti su più livelli e rappresenta il primo tassello dell’attivazione totale del complesso.

Bus rinviati ad agosto

Per il trasferimento del terminal degli autobus Arst bisognerà invece attendere ancora qualche settimana. Il capolinea, attualmente situato in viale Sardegna, sarà infatti spostato all’interno del Centro Intermodale a partire dal 1 agosto. Sarà quello il vero banco di prova per il nuovo assetto del trasporto pubblico a Nuoro e nel Nuorese. La scelta di rinviare il trasferimento dei bus non è casuale. Comune, Arst e Regione hanno infatti deciso di sfruttare il periodo estivo per monitorare la viabilità ridotta in quei mesi, perché mancano le corse degli studenti pendolari, e mettere a punto eventuali correttivi prima della ripresa dell’anno scolastico. Uno degli aspetti sotto osservazione riguarda la rotatoria del Quadrivio, e quella dello Zonchello che rappresenta l’unico punto di accesso per gli autobus diretti al terminal. Durante il periodo scolastico, infatti, sono circa quaranta le corse che si concentrano nella fascia oraria delle 8 del mattino, con il rischio di creare rallentamenti e congestionare la circolazione. L’avvio ad agosto consentirà quindi di testare gradualmente il sistema e intervenire, se necessario, prima del ritorno a pieno regime del servizio. Il numero delle corse interessate, infatti, ora è dimezzato.

Opera attesa da anni

L’apertura del Centro Intermodale arriva dopo anni di attesa e diversi rinvii legati soprattutto alla definizione delle risorse necessarie per la gestione e la manutenzione della struttura. Lo scorso ottobre la Giunta regionale aveva approvato la delibera che disciplina la copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura, considerata strategica per il sistema della mobilità urbana ed extraurbana del Nuorese. E che aveva creato rallentamento nella presa in carico da parte del Comune, che gestirà i parcheggi con l’Atp. Il parcheggio sarà aperto 24 ore su 24, le tariffe già decise: i primi 30 minuti costeranno 0,30 euro, la prima ora 0,60 euro ogni ora successiva 1 euro (di notte ogni ora successiva costerà 0,60 euro). Realizzato con un investimento complessivo di oltre 6,8 milioni di euro, il Centro Intermodale comprende un terminal autobus con 18 stalli, il parcheggio multipiano da 125 posti auto, aree di sosta, spazi di servizio e locali dedicati al personale. L’obiettivo è favorire l’interscambio tra trasporto ferroviario, urbano ed extraurbano, rendendo più efficienti i collegamenti e riducendo l’utilizzo dell’auto privata.

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