SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sassari.
31 agosto 2026 alle 01:41

Centro di spaccio in mano ai nigeriani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un “drogamat” in centro storico. Durante gli interrogatori di garanzia, venerdì e sabato, dei 16 arrestati dell’operazione Replay, sono emersi alcuni dettagli dell’attività di spaccio su cui hanno indagato i carabinieri, tra il 2023 e il 2025, fino al blitz di mercoledì scorso. Facendo emergere una pluralità di cessioni, dosi di cocaina ed eroina soprattutto, dai numeri record. Si contesterebbero a due persone, ad esempio, oltre un migliaio di consegne in appena una settimana. E sarebbero poi cinque, in particolare, gli indagati dalla procura della Repubblica ritenuti più attivi nello smercio delle sostanze stupefacenti. Si parla di due coppie, insieme al fratello di uno dei quattro, che avrebbero venduto con maggiore assiduità anche se, a quanto si sa, nessuno di loro aveva un ruolo da leader.

L’indagine infatti riferisce su un presunto gruppo criminale ma l’accusa è di concorso in detenzione di droga ai fini di spaccio senza ipotizzare l’associazione a delinquere. Intanto gli indagati avrebbero fornito risposte molto diverse, tra i pochi che non hanno scelto la strada del silenzio davanti al gip. Vi sono coloro che hanno scaricato le responsabilità su altre figure, anch’esse in prigione, alcune dentro già dall’operazione Viking del 2025. Altri hanno ammesso la compravendita, parlando però di un guadagno minimo per potersi permettere altra droga, da consumare ad uso personale. Tutti nigeriani perché nell’inchiesta, che ha prodotto 45 avvisi di conclusione indagini, oltre alle misure di custodia cautelare, gli unici non extracomunitari sarebbero un sassarese e una persona di origine slava, che avrebbero avuto ruoli secondari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Vince l’Inter ma il Cagliari è vivo

Finisce 0-1: gol di Çalhanoğlu in avvio, i rossoblù sfiorano il pareggio 
l Nello Sport
Il focus

La Sardegna è un “caso”, i residenti sempre in calo

Perdono i piccoli centri e anche Cagliari, Sassari, Nuoro Guadagnano Olbia, Uta, Sestu. Ma il bilancio è negativo 
Cristina Cossu
Ambiente

Spiagge, l’Isola può schivare le norme Ue

La Regione guarda al modello Calabria che ha detto no alle gare per le concessioni 
Marco Noce
Il caso

Fenicotteri, il grande esodo dal Bellarosa

Meno esemplari nelle zone umide: a Cagliari la grande macchia di Sa genti arrubia sembra essersi scolorita 
Alessandra Ragas
Ginevra

Sparatoria in Svizzera, muore ragazza italiana

Un rave con 3mila persone, la vittima è una 22enne abruzzese, cinque feriti 
Il conflitto

Mosca: «Raid massicci» sui siti energetici ucraini

La Cia propone un vertice Trump-Putin-Zelensky. Ma il Cremlino frena 